شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عبرية: صفقة غزة قد يتم إعلانها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

وقال مصدر مطلع لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن صفقة الرهائن قد يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء إذا لم تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة.

ومن المقرر، عقد اجتماعات خلال اليوم في قطر لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وقال مصدر لصحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى خطة من ثلاث مراحل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، حيث تنتظر الأطراف التى تقود المفاوضات رد الجانبين.