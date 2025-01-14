شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة 2025 بحضور عالمى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الثلاثاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، الحدث الأكبر في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة في المنطقة، والذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) ويستمر حتى 17 يناير 2025، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والشركات العالمية التي تلتزم بتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة رئيسية تجمع قادة الحكومات وصنّاع السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة آخر المستجدات في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاستدامة و الابتكار البيئي.

وتمنح الجوائز العالمية للاستدامة، للشركات والمبادرات التي قدمت حلولًا مبتكرة في مجال الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة استراتيجية لعرض التزام دولة الإمارات تجاه الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو الهدف الذي أعلنته الإمارات في إطار استراتيجيتها الوطنية للطاقة. كما أن الحدث يعد امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل مشروع مزرعة الظفرة للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية.

وتتضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، منتدى الطاقة العالمي الذي يستضيف كبار قادة العالم لمناقشة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة النظيفة ومعرض تقنيات الاستدامة الذي يشارك فيه عدد من الشركات العالمية لتعرض أحدث التقنيات البيئية والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة التحول الرقمي و إدارة الموارد الطبيعية.

معرض أبو ظبى للاستدامة

فعاليات المعرض