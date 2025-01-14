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غلق طريق الإسكندرية الصحراوى ومحور التعمير بسبب الشبورة المائية

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القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية أحمد الزغبي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 09:28 ص

أعلنت محافظة الإسكندرية، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور التعمير حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن القرار جاء نظرا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.


وناشدت المحافظة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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