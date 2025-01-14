شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطالب المديريات بأسماء المتظلمين فى مسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة في إطار مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين، وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل من المتعلمين الفعليين القادرين على المساهمة في بناء مجتمع قوي، وايماء إلى التظلمات الواردة إلى المديريات من غير المقبولين في الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم يتم موافقة الوزارة بأسماء من من تقدموا بتظلم من الدفعة الثانية متضمنة الاسم رباعي والرقم القومي والتليفون) في موعد أقصاه الثلاثاء 14 يناير 2025.

وأعلنت المديريات التعليمية خلال ديسمبر الماضى اسماء المعلمين المرشحين للتدريب البدنى والذهنى عبر مواقعها الرسمية والذين اجتازوا الاختبار الالكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة) بجميع المحافظات، كما طالبتهم بسرعة استكمال بياناتهم، حيث أكدت المديريات على توزيع المرشحين علي أقرب قاعات تدريب لمحل إقامتهم لتلقى التدريبات المطلوبة قبل تقييمهم وإرسال الأسماء إلى إحدى الجهات المسئولة عن تقييمهم بشكل نهائى قبل تسليمهم العمل فى المدارس لسد العجز.

