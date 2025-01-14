شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المتحف الزراعى بالدقى.. ثانى أقدم متحف في العالم والان مع تفاصيل الخبر

"المتحف الزراعى" بالدقى هو ثاني أهم مكان متخصص في "الزراعة" على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية بودابست حيث يعود فضل إنشاءه إلى الملك فؤاد الأول، الذى كان يرى أنه من الضرورى أن يكون لمصر متحف زراعى تكون مهمته نشر المعلومات الزراعية والاقتصادية في البلاد، لذلك تمت الاستعانة بمصمم المتحف الزراعى في العاصمة المجرية "بودابست" ليقوم بتصميم المتحف الزراعى المصري.

ووقع الاختيار على سراى الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، وشقيقة الملك فؤاد الأول، ليكون متحفاً زراعياً إذ تبلغ مساحته 125 ألف متر مربع وكان المتحف ويتكون المتحف من 3 مبان لمعروضات خصص المبنى الأول للمملكة النباتية والمبني الثاني لمعروضات المملكة الحيوانية والمبني الثالث يضم المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ، و بالمتحف أيضا مكتبة وقاعات للسينما والمحاضرات وكذلك يضم المجموعة الحشرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول المتحف:

1- يوجد في محافظة الجيزة -شمال مصر- وتحديداً في حى الدقى .

2- يضم المتحف 8 متاحف كبيرة.

3- يضم آلاف المعروضات التى تتناول تاريخ الزراعة في مصر منذ البدايات الأولى لخطوات الإنسان على أرض مصر، وحتى عصرنا الحالي.

4- صدر قرار إنشاءه في يوم "نوفمبر 1929" بسراى الأميرة "فاطمة إسماعيل" التي وهبتها للجامعة المصرية .

5- افتتح المتحف في 16 يناير 1938 وأطلق عليه في البداية "متحف فؤاد الأول الزراعي"، وكان الهدف منه تسجيل وعرض تطور الزراعة المصرية، إذ إن مصر من البلاد العريقة في المجال الزراعي، ولعب المصري دورا كبيرا في تطوير الزراعة وابتكار آلاتها.

6- بلغت مساحة المتحف حوالي 30 فدانا "125 ألف متر مربع"، تشغل منها مباني المتاحف حوالي 20 ألف متر مربع، وباقي مساحة المتحف حديقة تضم أنواعا متعددة من الأشجار والنباتات النادرة، والمسطحات الخضراء؛ إضافة إلى حديقتين على الطراز الفرعوني.

7- يملك المتحف نوادر قيمة لا توجد في أي مكان في العالم، ومنها نبات انقرض من الوجود ولا يوجد إلا فى المتحف، وهو نبات "البرساء" الذي كان مقدسا عند الفراعنة، حيث يحتفظ المتحف بأوراق وثمار وساق هذا النبات.

8- يضم المتحف مجرشا "آله لطحن الحبوب" يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، ومئات من الصور الفوتوغرافية، وعددا كبيرا من اللوحات الفنية والماكيتات .

9- يضم المتحف الزراعي 8 متاحف تستخدم أحدث وسائل العرض، وبطرق علمية راقية من حيث الإضاءة والهواء وطريقة العرض، نظرًا لأن غالبية المعروضات في المتحف من المواد العضوية التي تتفاعل مع الرطوبة والضوء، لذلك استخدمت بعض الأجهزة الحديثة لمعالجة بعض أنواع الأشعة في "فاترينات" العرض، وأجهزة لامتصاص الرطوبة بطرق علمية دقيقة.

10- يتم عرض مقتنيات المتحف وفق أسلوب علمى وتاريخي؛ حيث اختيرت المعروضات لتكمل الصورة التي يحاول كل متحف رسمها أو توصيلها للزائر أو المتخصص.

