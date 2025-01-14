شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق السبت.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وحددت الإدارات التعليمية ضوابط أداء الامتحانات على النحو التالي:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع ارتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

-ممنوع نهائيًا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان وعدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام باتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان وكتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الأمتحانية بانتظام.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى.