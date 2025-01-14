شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط حائط.. إخلاء دورين من عقار بشبرا الخيمة للانتهاء من أعمال الترميم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة الوحدة العربية وتحديدا شارع شحاته أبو سعدة بحي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية وتبين سقوط الحائط دون خسائر بشرية، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة القليوبية، بلاغا من الأهالي سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار بشارع شحاتة أبو سعدة الوحدة العربية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وقسم ثاني شبرا الخيمة ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنبوتجية المسائية.

وبعد إجراء المعاينة قررت الأجهزة المعنية بالقليوبية إخلاء الدورين الأول علوى والثانى علوى وذلك للانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم، وتم تأمين المكان بشبرا الخيمة القليوبية دون خسائر بالأرواح، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



أثار سقوط الحائط



بعد سقوط الحائط