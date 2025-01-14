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بعد سقوط حائط.. إخلاء دورين من عقار بشبرا الخيمة للانتهاء من أعمال الترميم

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القاهرة - سامية سيد - القليوبية إبراهيم سالم

الثلاثاء، 14 يناير 2025 07:50 ص

شهدت منطقة الوحدة العربية وتحديدا شارع شحاته أبو سعدة بحي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية وتبين سقوط الحائط دون خسائر بشرية، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة القليوبية، بلاغا من الأهالي سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار بشارع شحاتة أبو سعدة الوحدة العربية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وقسم ثاني شبرا الخيمة ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنبوتجية المسائية.

وبعد إجراء المعاينة قررت الأجهزة المعنية بالقليوبية إخلاء الدورين الأول علوى والثانى علوى وذلك للانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم، وتم تأمين المكان بشبرا الخيمة القليوبية دون خسائر بالأرواح، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أثار سقوط الحائط
أثار سقوط الحائط

 

بعد سقوط الحائط
بعد سقوط الحائط

 

مكان الحائط المنهار
مكان الحائط المنهار

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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