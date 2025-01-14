شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 143 حتى 171، وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وأيضا يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

ومن المتوقع أن يحيل المجلس خلال الجلسة، للحكومة نحو 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل طوال العام والتعاقد مع الجمعيات الخيرية لتنظيم رحلات للأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعوديةو، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على قطعة أرض زراعية تابعة لقرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس- محافظة الجيزة و بشأن استثناء الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بأقسام معينة بالكليات المرشحين لها وغير متوفرة داخل نطاق التوزيع الجغرافى وإلحاقهم بهذه الأقسام بأقرب جامعة لمحل إقامتهم.

وبشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة ووزارة المالية للبدء في إنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقاً) بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة وبشأن إحلال وتجديد ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

وبشأن إنشاء كورنيش للنيل (ممشى مصر) من مدينة البصيلية بحرى المعمارية حتى نهاية نجع السايح مركز إدفو – محافظة أسوان.