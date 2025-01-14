شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار داخل المنازل، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار داخل المنازل.

وأيد 62% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار داخل المنازل، بينما عارض 38% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا التنقيب عن الآثار داخل المنازل.