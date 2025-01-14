شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتى تبدأ 14 يونيو المقبل، حيث وضعت الوزارة شروط وإجراءات التقدم للامتحانات وفتحت باب التقدم لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء الكنترولات، ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام قليلة.

وأكدت الوزارة على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان الثانوية العامة وملء الاستمارة، هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة بعد فتح باب التقدم لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وصدر لهم رقم جلوس وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي الحالى ولهم حق تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة، الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024,2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.



