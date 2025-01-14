شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السكة الحديد تشغل عربات روسى درجة ثانية فاخر على خط القاهرة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد، بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، لأول مرة خدمة جديدة تشمل قطارين درجة ثانية مكيفة فاخر روسى على خط القاهرة أسوان والعكس بالإضافة إلى القطارات الشغالة.

ويبدأ التشغيل فى رحلة الذهاب اعتباراً من يوم الأربعاء 22/1/2025 تشغيل قطار 984 ( ثانية فاخرة روسى ) القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 صباحا.

ورحلة العودة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:45 صباحا.

وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الإسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب، كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.