شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ خطة الأرض المحروقة فى غزة قبل إعلان الصفقة المرتقبة.. شاهد ماذا يحدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها الكاتب الصحفى أحمد حول قيام الاحتلال الإسرائيلى بشن غارات على قطاع غزة، حيث أكد إعلام فلسطيني، إن جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن هناك غارة ثانية للاحتلال تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتناولت التغطية تأكيد القناة 12 الإسرائيلية، أن العسكريين الخمسة الذين قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة -أمس الاثنين- يتبعون لطاقم يعرف باسم "زد 1" داخل وحدة "سيريت ناحال"، وهي كتيبة الاستطلاع التابعة للواء ناحال بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الطاقم "زد 1" يضم 17 عسكريا، منهم 13 قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.

وتطرقت التغطية إلى مخططات الاحتلال فى غزة والضفة الغربية والاستثمار فيما يحدث قبل الوصول إلى الصفقة المرتقبة والتى من الممكن الإعلان عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة..