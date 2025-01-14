شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلى رفيع المستوى: لن نقوم بتسليم جثمان السنوار إلى حماس كجزء من الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أنه لن نقوم بتسليم جثمان السنوار إلى حماس كجزء من الصفقة"، وفقا لقناة القاهرة إخبارية.

كما ذكر مسؤول بحكومة نتنياهو، أن الصفقة ستحظى بدعم الغالبية في الحكومة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.