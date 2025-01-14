شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام حسنى: "المريض" مصدر عدوى الفيروسات التنفسية.. ويجب توخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وإستشارى الصدر والحساسية، أن مصدر أي عدوى هو المريض نفسه، وهو من يمكنه حماية نفسه ومجتمعه بأن يلتزم المنزل أو ارتداء الماسكات منعًا لانتشار العدوى.

ولفت الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وإستشارى الصدر والحساسية إلى أنّه في بعض الفترات السابقة، كانت هذه الالتهابات تصل للجهاز التنفسي السفلي فتؤدي إلى التهابات رئوية أو تؤدي إلى فشل في التنفس أو نقص أكسجين، وهو أمر غير مُلاحظ في الفترة الحالية.

وتابع في تصريحات لـ" الخليج 365": «من الملاحظ أن هناك دور التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، شديد بعض الشيء، وأعراضه تستمر ما بين 5 و7 أيام، يتخللها يومان من ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم والتهاب في الحلق» ونصح من يتعرض للعدوى أن يحصل على الراحة ويُكثر من شرب السوائل الدافئة والأدوية الخالية من المضادات الحيوية.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لكورون: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة ويمثل هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحدة قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.