شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، على انتظام أعمال تصحيح ورصد نماذج الإجابة لامتحانات منتصف العام، مشيرة إلى أنه الكلية منحت أساتذة المواد مهلة أسبوع من بداية الامتحان للتصحيح والرصد وبناء عليه الالتزام بالاسبوع واذا لم يلتزم أستاذ المادة يتم سحب الورقة الامتحانية من اللجنة الثلاثية التي تضم أساتذة القسم لتتولى التصحيح والرصد .



وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الكنترول يعمل على قدم وساق من خلال لجنة التسليم والتسلم ، مشيرة إلى أن التصحيح بالقلم الأحمر مع مراجعة توقيع المصحح الأول والثاني على المادة ثم الرصد العملية تسير بشكل يومي فى الكنترولات تمهيدا للانتهاء من تصحيح المواد وعرضها على لجنة الممتحنين ثم العمل على اعتمادها وإتاحتها للطلاب.