شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صرف دفعة معاشات يناير للأطباء والصيادلة من اتحاد المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، فى صرف دفعة معاشات يناير للمستحقين من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، غدا الأربعاء 15 يناير 2025، بقيمة 1500 جنيه للعضو، وذلك إلتزاما بقرار مجلس الاتحاد نوفمبر الماضى، والذى أقر صرف معاش الأعضاء وأسرهم شهرياً اعتباراً من يناير 2025، بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر.

وقد بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، نحو 123 ألفا و764 مستحقا، بقيمة إجمالية حوالى 185 مليون جنيه شهريا، علما بأنه يشترط بأن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين لضمان استمرارية صرف المعاش.

ويصرف الاتحاد معاش لأعضاء النقابات الأربعة، عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية"، بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.