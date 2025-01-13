شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أصلى مع "جيل" من أجل ضحايا حرائق لوس أنجلوس وأشعر بالحزن العميق والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "قلوبنا تتألم على الأرواح البريئة الأربع والعشرين التي فقدناها في حرائق الغابات في مختلف أنحاء لوس أنجلوس".

وكتب على موقع إكس اليوم الإثنين: "أنا وجيل نصلي من أجلهم ومن أجل أحبائهم. إننا نشعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي خلفته حرائق الغابات غير المسبوقة المستمرة في مختلف أنحاء جنوب كاليفورنيا".

وأضاف: لقد تم إطلاعي بشكل متكرر على الجهود المكثفة لقمع حرائق الغابات في جميع أنحاء لوس أنجلوس، وقد وجهت فريقنا للاستجابة الفورية لأي طلب للحصول على مساعدة فيدرالية إضافية لمكافحة الحرائق".

وأوضح أنه تم إرسال مئات من الموظفين الفيدراليين والدعم الجوي والبري الفيدرالي الفريد إلى كاليفورنيا لدعم جهود مكافحة الحرائق ومساعدة المجتمعات المحتاجة.

وتابع: "تظل إدارتي تركز على مساعدة الناجين وسنستمر في استخدام كل أداة متاحة لدعم مكافحة الحرائق العاجلة حيث من المتوقع أن تزداد الرياح".

ووجه رسالة إلى رجال الإطفاء الشجعان ورجال الاستجابة الأولية الذين يعملون ليلًا ونهارًا لإخماد هذه الحرائق وإنقاذ الأرواح قائلا: إن أمتنا ممتنة لكم. أنتم تمثلون أفضل ما في أمريكا ونحن مدينون لكم."

و ارتفعت الأحد، حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأسفرت الحرائق عن وفاة 24 شخصا، ولا يزال 16 آخرون في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.