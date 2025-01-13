شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد جائحة تتعلق بالفيروسات التنفسية ونسب الإصابات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الأنفلونزا هو أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا ويأتى بعدها فى الانتشار الفيرس المهلوى والأدينو فيروس والبارفيروس والفيروس المخلوى والميتانيومو البشرى HMPV .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد جائحة أو وباء يتعلق بالفيروسات التنفسية ولا توجد نسب إصابة عالية بأى من الفيروسات التنفسية، وتابع: الجائحة تعنى أن هناك إصابات أكثر وكذلك وفيات وهذا لم يحدث وإنما إصابات طبيعية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نسب الإصابات الخاصة بالأنفلونزا أقل من العام الماضى بنسبة 10%، مشيرا إلى أن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تقدم جميع الخدمات للمرضى بالمجان، وتابع : لدينا معدلات اصابات منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وإستشارى الصدر والحساسية، أن انتشار هذه الفيروسات يستلزم أن يكون هناك حذر شديد من العدوى والسعى لرفع الحالة المناعية، مضيفا أنه ينبغى اتباع كافة الاجراءات الوقائية.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وإستشارى الصدر والحساسية أن مصدر أي عدوى هو المريض نفسه، وهو من يمكنه حماية نفسه ومجتمعه بأن يلتزم المنزل أو ارتداء الماسكات منعًا لانتشار العدوى.