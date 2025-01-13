شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: نحن على وشك التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في خطاب اليوم الاثنين: "نضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقد تحدثت مع نتنياهو وأمير قطر".

ومع اقتراب اللحظات الحاسمة من المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، قالت مصادر مطلعة إن هناك "جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة".

المصادر المطلعة أكدت أن "الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت ممكن".