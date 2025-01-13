شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب الاهتمام بصحة الطفل النفسية؟ .. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاهتمام بـ صحة الأطفال النفسية، وذلك للأسباب التالية:

- تشعرهم بالرضا تجاه أنفسهم، وتزيد من الثقة بالنفس

- تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتقلل من الطاقة السلبية

- تساعدهم على التعلم، وتنمي حس الإبداع لديهم

- تقوي روابطهم الأسرية، وتبني علاقاتهم بشكل سليم

- تحسن طريقة تعاملهم مع المشاعر الحزينة، وتقلل من التوتر

- تعزز قدرتهم على التعافي من الأوقات الصعبة، واسترجاع ذاتهم

- تزيد من حبهم لتجربة أشياء جديدة، وتزيد من قدرتهم على فهم ما يحدث حولهم