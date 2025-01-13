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لماذا يجب الاهتمام بصحة الطفل النفسية؟ .. الصحة تعلق

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 13 يناير 2025 10:00 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاهتمام بـ صحة الأطفال النفسية، وذلك للأسباب التالية:

- تشعرهم بالرضا تجاه أنفسهم، وتزيد من الثقة بالنفس

- تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتقلل من الطاقة السلبية

- تساعدهم على التعلم، وتنمي حس الإبداع لديهم

- تقوي روابطهم الأسرية، وتبني علاقاتهم بشكل سليم

- تحسن طريقة تعاملهم مع المشاعر الحزينة، وتقلل من التوتر

- تعزز قدرتهم على التعافي من الأوقات الصعبة، واسترجاع ذاتهم

- تزيد من حبهم لتجربة أشياء جديدة، وتزيد من قدرتهم على فهم ما يحدث حولهم


الاهتمام بصحة الطفل النفسية

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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