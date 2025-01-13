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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب الاهتمام بصحة الطفل النفسية؟ .. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 13 يناير 2025 10:00 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاهتمام بـ صحة الأطفال النفسية، وذلك للأسباب التالية:
- تشعرهم بالرضا تجاه أنفسهم، وتزيد من الثقة بالنفس
- تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتقلل من الطاقة السلبية
- تساعدهم على التعلم، وتنمي حس الإبداع لديهم
- تقوي روابطهم الأسرية، وتبني علاقاتهم بشكل سليم
- تحسن طريقة تعاملهم مع المشاعر الحزينة، وتقلل من التوتر
- تعزز قدرتهم على التعافي من الأوقات الصعبة، واسترجاع ذاتهم
- تزيد من حبهم لتجربة أشياء جديدة، وتزيد من قدرتهم على فهم ما يحدث حولهم
الاهتمام بصحة الطفل النفسية
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