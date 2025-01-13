شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطورت هيئة السكة الحديد عدد كبير من مزلقانات القطارات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 671 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة، كما تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح، وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم و432 مفتاح، كما تم الانتهاء من تطوير 421 محطة، وجاري تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى .



الافعال السلبية



التوعية بعدم اقتحام المزلقانات