شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: اعتماد 3 مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول 8 منشآت صحية على اعتماد GAHAR، في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية ، التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة ،كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة، التابع للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد طه أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص. لافتا إلى أن مركز جامعة المنصورة يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحاً الدور الحيوي للمركز بجانب مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، المعتمد من GAHAR، في خدمة أهالي الدلتا.

كما وافقت اللجنة على منح اعتماد GAHAR لثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى صيدليتين بمحافظة الإسماعيلية، وهي:

• وحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، جنوب سيناء.

• مركز طب أسرة الأربعين، السويس.

• وحدة طب أسرة الطرفة، جنوب سيناء.

و وجّه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيداً بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة. كما دعا المنشآت الجامعية للاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل أداة التقييم الذاتي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتدريب على استخدامها سواء ميدانياً أو عن بُعد، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الاعتماد.

وأكد الدكتور طه على أن نجاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الكبرى يعكس حرص القطاع الخاص على الحصول على اعتماد GAHAR كخطوة أساسية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفاً بأن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعزز مكانة المنشآت الصحية كمقاصد متميزة للسياحة العلاجية.