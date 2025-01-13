شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات، و قائمة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.

وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين، و ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية الخليج 365، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس، والمقترح يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا في نهاية المرحلة الأولى، وخلال المرحلة الأولى ستجرى مفاوضات بشأن المرحلة الثانية ووقف إطلاق النار الدائم، والمرحلة الثانية تتضمن إطلاق سراح بقية المحتجزين من الرجال والعسكريين والجثث والإفراج بشكل جماعي عن الأسرى الفلسطينيين.