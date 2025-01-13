شكرا لقرائتكم خبر عن البكالوريا المصرية.. تحديث المناهج لتواكب التخصصات والمسارات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مقترح البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام العام الدراسى المقبل سوف يشهد إحداث تطوير فى كافة المناهج الدراسية ودراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد لتناسب المسارات الجديدة، مؤكدة على أن المناهج الدراسية سوف تحدث بشكل كامل، خاصة أن المسارات والتخصصات تعتمد على مواد تخصصية بشكل أساسى يدرسها الطالب فى المرحلة الرئيسية.

ويقدم الخليج 365 إجابة عن أبرز تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن البكالوريا المصرية:

- متى يتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية ؟

- تطبق العام الدراسى المقبل على طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين يدرسون حاليا فى الصف الثالث الاعدادى.

- ما هو نظام البكالوريا المصرية الجديد؟

تعتمد فلسفة النظام الجديد على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها لتحسين مجموع درجاته فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام والعمل أيضا على تنمية مهارات التفكير والنقد والإبداع، ودمج مواد علمية وأدبية وفنية.

- هل سيكون هناك علمى وأدبى فى البكالوريا المصرية ؟

- لن يكون هناك علمى وأدبى فى ثانوية البكالوريا المصرية.

- هل سيطبق على جميع الطلاب فى المدارس بجمهورية مصر العربية ؟

- سوف يطبق على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة فهى بديل للثانوية الحالية اى أن الطلاب الذين يحصلون على شهادة مصرية سوف يطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية ومن ثم فإن طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل المصرية وطلاب مدارس IPS لن تطبق عليهم البكالوريا المصرية.

- كيف تتم الدراسة فى نظام البكالوريا المصرية؟

- تنقسم سنوات الدراسة فى البكالوريا المصرية إلى 3 سنوات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى والثالث الثانوى.

- ما هى المسارات العلمية فى نظام البكالوريا المصرية ؟

- يتضمن نظام البكالوريا المصرية 4 مسارات علمية وهم: مسار الطب وعلوم الحياة+ مسار الهندسة وعلوم الحاسب+ مساء الأعمال+ مساء الآداب والفنون "

- ما هى المواد الدراسية بالصفوف الدراسية الثلاثة؟

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوى العام تشمل : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصرى - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

- المواد الدراسية بالصف الثانى الثانوى فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.



- مواد الصف الثالث الثانوى العام 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهى الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

- ما هى عدد المحاولات والفرص الامتحانية التى يخوضها الطالب؟

- يخوض الطالب أكثر من محاولة تصل لقرابة 4 محاولات فى الصف الثانى الثانوى و2 محاولة فى الصف الثالث الثانوى العام ويحصل على الدرجات الأعلى فى هذه المحاولات.

- ما يعنى تقييم الطالب بالصفين الثانى والثالث الثانوى العام ؟

- يعنى عودة ما يسمى بتحسين المجموع ولكن بفرص امتحانية متعددة يدفع الطالب 500 جنيه فى المادة بعد أول محاولة والتى تعتبر مجانية.

- ما هى أبرز التغييرات التى حدثت فى المواد الدراسية ؟

- أصبحت مادتى التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مضافتين للمجموع فى حالة اختيار الطالب لمادة اللغة الثانية بالنسبة لتخصص أو مسار الآداب والفنون.



- كم سنة متاح للطالب الدراسة فى البكالوريا المصرية ؟سوف يقضى الطالب فى تلك المرحلة 4 سنوات بحد أقصى.

كيف يتم حساب المجموع بنظام البكالوريا المصرية ؟

- تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية ال 7 من 100 درجة ويكون المجموع النهائى للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- كيف يتم حساب محاولات الطالب الامتحانية فى نظام البكالوريا المصرية ؟

- بالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التى تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسى الذى تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولى فى العام الدراسى المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك فى أى عام دراسى.

- كيف يؤدى الطالب الفرص الامتحانية فى البكالوريا المصرية؟

- الامتحانات تتاح بفرصتين فى كل عام دراسى فى شهرى مايو ويوليو لمواد الصف الثانى الثانوى وشهرى يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوى، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

ما هى أبرز مميزات تطبيق نظام البكالوريا المصرية ؟

- تتمثل مميزات نظام البكالوريا المصرية فى تعدد المسارات فى الثانوية العامة ليشمل 4 مسارات وليس تخصصين وهى: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال، والأداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل

وتعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه، وقصر عدد المواد فى سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية وإتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، كما يسمح النظام الجديد للاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة.

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ما هى خطوات تطبيق وإقرار نظام البكالوريا المصرية ؟

- سوف يتم مناقشة آليات التنفيذ فى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعى، قبل بدء التطبيق.

- متى سيتم طرح نظام البكالوريا المصرية للحوار المجتمعى؟

- من المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة للحوار المجتمعى.

- من يشارك فى مناقشة نظام البكالوريا المصرية داخل الحوار المجتمعى ؟

- يشارك فى الحوار المجتمعى لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المتخصصون من إعلاميين وصحفيين ومعلمين ومجالس الأمناء والاباء وأيضا قيادات تربوية وكل أطراف المنظومة التعليمية.

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