شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 50% فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

صدّق اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 50%. وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار دعم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يتماشى مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يتضمن العديد من المميزات لتسهيل إجراءات التصالح على البناء المخالف أو تغيير الاستخدام.

وأكد المحافظ على جاهزية المراكز التكنولوجية في جميع أنحاء المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.

من جهة أخرى، استقبل المحافظ اليوم بمكتبه الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة. وخلال اللقاء، أكد اللواء خالد مجاور على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في رفع الوعي لدى المواطنين، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية في مختلف المواقع الثقافية المنتشرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته بتكثيف الفعاليات الثقافية على مستوى مدن المحافظة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الإبداع والفكر البناء.

بدوره، أعرب الدكتور أشرف العزازي عن شكره وتقديره لمحافظ شمال سيناء وديوان عام المحافظة على الدعم المستمر الذي تحظى به الأنشطة الثقافية، مؤكداً على استمرار التعاون لتحقيق أهداف التنمية الثقافية في المحافظة.