شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من حالة الطقس.. الأرصاد توجه 7 نصائح هامة للمواطنين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بما يلى :

1- القيادة بهدوء تام

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ويسود اليوم الإثنين 13 يناير 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات ، ليسود طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.