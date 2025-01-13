شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: «النواب» يخفض مدد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ضمانا للحقوق والحريات.. «النواب» يخفض مدد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية

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ضمانا للحقوق والحريات.. «النواب» يخفض مدد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية.. 4 أشهر فى الجنح و12 بالجنايات.. ضوابط استجواب النيابة للمتهمين.. رئيس المجلس: علامة فارقة فى التشريع مراقبة الاتصالات لا تتم إلا بأمر قضائى ووفق ضوابط قانونية مشددة.. و«العدل»: المواد تتفق مع مخرجات الحوار الوطنى

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