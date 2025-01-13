أسامة الأزهري يلتقي مدير أوقاف الأقصر لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ علي صديق أمير عمر، مدير مديرية أوقاف الأقصر، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف الأقصر، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء الدعوي والإداري بمختلف المديريات.

رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

شدد الوزير على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.