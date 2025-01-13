شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الإثنين 13-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن أسعار منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والسلع الغذائية لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، وتطرح وزارة التموين اليوم الإثنين 13- 1- 2025، البطاطس بسعر 11.75 جنيها للكيلو الواحد، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وحرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب آخر، حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنجازات ملموسة خلال عام 2024 فى العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

