شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة استرشادية فى مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية.. حلها واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ تنطلق امتحاناتهم يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أسئلة استرشادية لامتحان مادة العلوم بإجاباتها، من إعداد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يستطيع من خلالها طلاب الشهادة الإعدادية التدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول وطريقة الحل النموذجية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن النماذج الاسترشادية، التي وفرتها في جميع المواد الدراسية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأكدت إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد وتخصيص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة.

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).



أسئلة استرشادية فى مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية



أسئلة استرشادية فى مادة العلوم لطلاب



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إجابات الأسئلة الاسترشادية فى مادة العلوم نموذج أ



تابع إجابات الأسئلة الاسترشادية فى مادة العلوم نموذج أ



إجابات الأسئلة الاسترشادية فى مادة العلوم نموذج ب



تابع إجابات الأسئلة الاسترشادية فى مادة العلوم نموذج ب



إجابات الأسئلة الاسترشادية فى مادة العلوم نموذج ج