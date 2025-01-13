وزير العمل يبحث مع "ابدأ لتنمية المشروعات" التعاون فى تطوير التدريب المهنى

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، واتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة،في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.. حيث أشاد الوزير جبران بإنجازات «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعاون، سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها،وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين..

من جانبها رحبت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة أبدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وثَمّنتّ مُقترح، تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة، وإعداد بروتوكول التعاون.

وأكدت أن الشركة تعمل بإستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل، والتعامل مع تحدياته، وأعربت عن تَطُلع شركة ابدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.

شارك في اللقاء من وزارة العمل، شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.



