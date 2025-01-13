شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: يوم صعب وحزين على إسرائيل بعد قتل عدد من القوات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، اليوم في إسرائيل بـ"اليوم الصعب والحزين"، وذلك بعد إعلان مقتل وإصابة عددا من قوات الاحتلال في معارك شمال قطاع غزة المحاصر.

وقال نتنياهو في بيان، إنه "بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات أبطال جيش الدفاع الإسرائيلي الخمسة الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة".

وكشف عن هوية القتلى وهم: النقيب يائير يعقوب شوشان، والرقيب ياهاف هدار، والرقيب غي كرميئيل، والرقيب يوآف بيبر، والرقيب أفيل وايزمان"،ـ مضيفا: "لقد ضحوا بحياتهم من أجل أمن بلدنا، وأمة إسرائيل بأكملها تحتضنكم يا عائلات في ألمكم، وندعوا بالشفاء لجميع الجرحى.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الإثنين. وفي بيان قال جيش الاحتلال، إن 8 جنود آخرين أصيبوا في المعارك ذاتها.

من جانبها أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح، وإيقاع قوة كاملة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح (25 جنديا)، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت "القسام" في بيان، إنه "فور حضور قوة النجدة، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى، والاشتباك مستمر في منطقة "النجيلي".