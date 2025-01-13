شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين.. استقرار أم مؤشرات لتغير قريب؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 مقابل الجنيه المصرى، بعد غلق تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، أما فى البنك الأهلى المصرى سجل ثباتا عند سعر 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع

بينما سجل فى بنك مصر 50.45 جنيه للشراء و50.55 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.