شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة دينغري في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، محافظة دينغري التابعة لمدينة شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بالصين.



وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء دائرة عرض 28.45 درجة شمالا وخط طول 87.52 درجة شرقا.

ولم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.