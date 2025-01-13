شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 8 آخرين فى معارك شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الإثنين. وفي بيان قال جيش الاحتلال، إن 8 جنود آخرين أصيبوا في المعارك ذاتها.

من ناحية أخرى، تستمر إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة لليوم الـ465 على التوالي، وسط تكثيف الغارات والاستهدافات لسكان القطاع المحاصر منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر عام 2023، كما تمنع دخول الماء والغذاء والدواء للأهالي، ما أدى إلى وضع إنساني منهار وتحاول تعطيل عمل وكالة الأونروا التي كشفت عن نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن.