شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ستكون لمدة 42 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة، لمدة 42 يوما، بينما تبدأ مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.