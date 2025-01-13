شكرا لقرائتكم خبر عن القاضى نواف سلام رئيسا لحكومة لبنان رسميا بإجمالى 85 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل القاضى نواف سلام على العدد الكافى من أصوات النواب اللبنانيين ليشكل الحكومة الأولى فى عهد الرئيس جوزيف عون.

وقد انتهت منذ قليل الجولة الثانية من الاستشارات النيابية التى جرت اليوم الاثنين، فى قصر بعبدا.

وحصل سلام على أصوات 85 نائباً من أصل 128، وسيؤلف الحكومة الأولى فى عهد عون، الذى انتُخب رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضى.

وتم إجراء الاستشارات على جولتين، حيث توافد النواب منذ الساعات الأولى من الصباح على قصر بعبدا لتسمية رئيس حكومة لبنان الجديد.

كان التنافس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ورئيس محكمة العدل الدولية القاضى نواف سلام بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومى، والذى كان يحظى بدعم كتل المعارضة، لصالح نواف سلام.

وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات بنتيجة 12 صوتا لصالح نواف سلام و7 أصوات لصالح نجيب ميقاتى، بينما لم ينتخب نائبان أحدًا.

وبعد ظهر يوم الاثنين، انطلقت فعاليات الجولة الثانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

من هو نواف سلام:

ولد فى بيروت عام 1953.

يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

شغل منصب سفير وممثل لبنان فى الأمم المتحدة بين يوليو عام 2007 وديسمبر من عام 2017.

مثل لبنان فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عامى 2010 و2011 فى فترتى لبنان كعضو غير دائم.

شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر من عام 2012 إلى سبتمبر 2013، ورئيس الجمعية بالوكالة فى يوليو من عام 2013.

مثل لبنان فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة عامى 2016 و2018.

ترأس وفود لبنان فى العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتغير المناخى وغيره.

حاصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية فى باريس عام 1974.

حاصل على دكتوراه فى التاريخ من جامعة السوربون عام 1979.

حاصل على بكالوريوس فى القانون من الجامعة اللبنانية عام 1984.

حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية فى باريس عام 1992.