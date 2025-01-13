شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير بهاء الدسوقى مدير إدارة فلسطين السابق بوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الاثنين، السفير بهاء الدين الدسوقي، أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين، حيث شغل عدد من المناصب الهامة في وزارة الخارجية المصرية.

شغل السفير بهاء الدين الدسوقي العديد من المناصب الهامة طوال مسيرته المهنية، كانت آخر مهامه سفيرًا لمصر في أرمينيا وسفيرًا غير مقيم في جورجيا، كما تولى منصب مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، حيث لعب دورًا بارزًا في دعم القضية الفلسطينية، مما أكسبه احترام وتقدير الجميع. في عام 2018، تم تكريمه من قبل السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح تقديرًا لجهوده.