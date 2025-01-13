شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تحذير من شبورة كثيفة بطقس غدا الثلاثاء وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ 40% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ما أُنجز خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق. وافق مجلس النواب على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد مدد الحبس الاحتياطى، وجاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بحيث لا يجوز أن تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح (بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر) ، واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً) ، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (بعد أن كانت في القانون القائم سنتين). مجلس النواب يقر الحد الأقصى للحبس الاحتياطى 4 أشهر فى الجنح و12 بالجنايات رئيس النواب: مواد الحبس الاحتياطى علامة فارقة فى التشريع المصرى وزير التعليم العالى للرئيس السيسى: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالذكاء الاصطناعى والرقمنة 40%

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات نتيجة لجائحة كورونا. وزير الاستثمار: الصادرات الهندسية ارتفعت 25% خلال 2024 لـ5.7 مليارات دولار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 يناير الجارى، عدا يوم 19 لن يتم عقد امتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل محافظة وفق ضوابط محددة تشرف عليها المديريات التعليمية، موضحة أن الأسئلة تم وضعها من خلال المديريات التعليمية وموحدة على مستوى كل مديرية تعليمية. تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، بعد نقل ولايتها لوزارة الإسكان، وكذا موقف تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والوحدات الجديدة الجاري تنفيذها، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات. وزير الإسكان: 94 ألف طلب توفيق أوضاع لمالكي الأراضى بالعبور الجديدة

الرئيس السيسى يبحث التنسيق القائم بين التعليم والتعليم العالى فيما يتعلق بنظام البكالوريا.. توجيهات رئاسية بالاهتمام بالتقدم التكنولوجى وربطه بسوق العمل ومواصلة جهود تحويل مصر لمقصد جاذب للتعليم العالى المُتميزاستئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا بعد توقف دام 4 سنواتوزارة التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد من 18 حتى 23 ينايروزير الرى: اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس لمتابعة حالة الرى بالمحافظات، والاجراءات المتبعة خلال فترة السدة الشتوية، وجاهزية شبكة المجارى المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبي للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر. وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات للمصريين والأجانب

أكدت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح كرتونة البيض فى منافذ الوزارة بسعر 145 جنيهًا، واللحمة بـ 250 جنيهًا وزيت الزيتون 180 لترا، وعسل النحل من 60 إلى 120جنيها، والعسل الأسود 45 جنيهًا والمربى 60 جنيها، والزبدة الجاموسى 150 جنيها، والزبدة البقرى 140 جنيهاً، وكيس المكرونة 9 جنيهات. وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا واللحمة بـ 250

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، عن طلبية فُرص عمل جديدة، تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48 عامل، عبارة عن عدد 10 عمال لحام، و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ، و4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ، و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات: إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها. إرسال مسودة نهائية لاتفاق وصفقة التبادل إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها وظائف فى اليونان واليوم بـ37 يورو.. اعرف شروط التقديم والإجراءات المطلوبة