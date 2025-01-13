شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث تعزيز التعاون مع شركة "أرتك بيبر" فى مجال التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع مسؤولي شركة "أرتك بيب"، بحضور الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

شارك في الاجتماع من شركة "أرتك بيبر" كل منميشال يارتشينسكي - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ،وفابيان لاجنسكيولد - عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، جيري كوسكينن - مستشار المشروع ،وذلك لمناقشة سبل التعاون الممكنة لدعم قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وتناول الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين شركة السكر والصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة "أرتك بيبر"، خاصة في تصنيع الإيثانول والبجاس، والورق، ولب الورق بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية ، كما تمت مناقشة تطوير المشروعات المشتركة وزيادة الإنتاجية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين الشركات الوطنية والدولية لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار من خلال خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الإنتاج المحلي. وأوضح أن التعاون مع شركات رائدة مثل “أرتك بيبر” يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة

وأشاد مسؤولو شركة "أرتك بيبر" بالدور البارز الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة الدكتور شريف فاروق في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وأكد ميشال يارتشينسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أرتك بيبر"، أن جهود الوزارة تساهم في خلق مناخ استثماري مشجع وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المحلية والدولية، مشيراً إلى تقديره لدور الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.