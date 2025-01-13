شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير العمل يبحث مع "ابدأ" التعاون فى تطوير التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير العمل يبحث مع "ابدأ لتنمية المشروعات" التعاون فى تطوير التدريب المهنى

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