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إعلام إسرائيلى: تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار في غزة لنحو ثلاثة أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 13 يناير 2025 02:45 م

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار في غزة لنحو ثلاثة أشهر لكنها في المقابل طالبت بالتزام أمريكي بإمكانية استئناف الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال، أو توسيع المستوطنات، واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها، كما قال وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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