شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: لابد من توعية الناس بالتغذية السليمة ومخاطر حقن السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال افتتاح مؤتمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم بالقاهرة، إن هناك علاقة بين السمنة ومقاومة الأمراض.

وأضاف أن المشكلة فى السمنة أننا نعتقد أنها ليست خطيرة، موضحا، إننا مصنفين على مستوى العالم رقم 9 فى السمنة، لذلك لابد ان نقف أمام هذه المشكلة والعمل على محاربتها، لأن السمنة لا ترتبط بالطبقات ذات الدخل المنخفض أو المتوسطة بل أنها ترتبط أيضا بالطبقات ذات الدخل المرتفع، حيث أن مصر لديها معدل كبير من السمنة المفرطة، ونحاول بأى طريقة أن نقف أمام هذه المشكلة من خلال التعاون مع المعهد القومى للتغذية والمعهد القومى للسكر، ولابد من وجود وعى كبير بخطورة السمنة، موضحا، إنه بتكليف من الرئيس لنا بضرورة الإهتمام بالسمنة كمشكلة صحية، ومثل ما تتحدث شركات يحدث الأدوية بالدعاية لمنتجاتها الجديدة من الحقن والعقاقير لخفض الوزن فى جميع القنوات التلفزيونية بشكل ضخم جدا ونراها فى كل قناة من القنوات على مدار اليوم وليس على مدار الأسبوع فلابد من فى المقابل أن يكون هناك توعية للمواطنين بخطورة السمنة ومضاعفات تناول الأدوية ولابد أن تكون التوعية من خلال الأطباء، لأن هذه الحقن أصبحت تستخدم على نطاق واسع بدون وصفة طبية.

وأكد أنه لا توجد برامج توعية بالتغذية السليمة وتغيير مفاهيم المجتمع بتناول الأطعمة الصحية والتغذية الصحية، وعدم توعية المجتمع بمضاعفات الأدوية أو الحقن والتى يستخدمها الناس بدون وعى وبدون عمل أبحاث عليها، والذى يتحدث دائما عنها هى شركات الأدوية بدون روشتة من طبيب، و رغم أنها تم اعتمادها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، أو وكالة الأدوية الأوروبية "EMA " فانه من الضرورى أن يصفها الطبيب وتحت إشراف طبى، لأن استخدامها بدون إرشادات من الأطباء يعرض حياة الناس لمضاعفات خطيرة. وأضاف، إن دورنا طالما أنها تستخدم بشكل كبير على مستوى العالم لابد أن نعرف الناس مخاطرها على صحة الإنسان.



خلال المؤتمر



د خالد عبد الغفار فى كلمته عن السمنة وحقن خفض الوزن