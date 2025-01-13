شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم التصوير الفوتوغرافي.. حرام في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما حكم التصوير الفوتوغرافي، فأنا أقوم بتأليف كتابٍ عن حياة شخص وأتناول في ثنايا هذا الكتاب صورًا شخصية للمؤلف هو وزوجته بكامل حجابها، فهل يحل لي - بعد موافقة أسرة شخصية الكتاب - أن أضع مثل هذه الصور أم لا؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:-

التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهِبًا للغرائز، وكذلك لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.

وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع من وضع مثل هذه الصور في هذا الكتاب شريطة الالتزام بما مر سابقًا.



