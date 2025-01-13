شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: 49% من سيدات و15% من الأطفال يعانون السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال افتتاح مؤتمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن لدينا عدد كبير من المصريين يعانون من السمنة، موضحا، إن أكثر من 15% من الأطفال أقل سن 5 سنوات يعانون من السمنة، ونسبة السمنة فى المجتمع تصل إلى 40 %، والسيدات يعانين من حوالى من 49%، مضيفا أن هذا الرقم مخيف لذلك لابد أن يكون هناك دور للمعهد القومى للتغذية فى إيجاد حل لهذه المشكلة ولابد أن يكون هناك توعية وأن نتعامل مع هذه المشكلة بجدية. وقال، إن اقتصاديات الصحة تتحدث عن أمراض كثيرة جدا تكلف الدولة والمجتمع مبالغ كبيرة جدا سواء أموال أو منشآت صحية، مؤكدا، إن الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة، تحدث مع الناحية العلمية فى مجال السمنة وكيف يكون هناك علاقة بين أمراض الالتهاب والسمنة، لأن بعض الأمراض المتعلقة بالسمنة لها علاقة بالالتهاب فى الجسم والإصابة بالعديد من الأمراض ولابد أن يكون هناك خطوات جادة لتقليل السمنة .

وأضاف، أن المشكلة أن السمنة أحيانا نتصورها أنها مشكلة بسيطة وليس لها أى أضرار ولكنها مشكلة كبيرة ويمكن أن تؤدى إلى الوفاة والى مضاعفات خطيرة جدا ونحن مصنفين أننا رقم 9 على مستوى العالم وهذا ما يجعلنا نقف جديا لحل هذه المشكلة.

حضر المؤتمر عمداء المعاهد والمستشفيات بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، وعدد من المسئولين، ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة تحت عنوان " السمنة من الطب للمجتمع".

