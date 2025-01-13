شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المستشفيات التعليمية: لدينا 12 عيادة تغذية وعدد من وحدات العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مؤتمر الهيئة المنعقد حاليا بالقاهرة، إن مشكلة السمنة تبدأ منذ تكوين خلايا دهنية بالجسم، موضحا إن هذه الخلايا الدهنية يمكنها إفراز هرمونات تؤدى إلى الإصابة بالسمنة وتسبب أمراض متعددة فى جسم الإنسان.

وأوضح، إن هناك خدمات كبيرة تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى مجال السمنة، حيث يوجد لدينا 12 عيادة تغذية منتشرة على مستوى الجمهورية ولدينا عدد من وحدات العلاج الطبيعى للتعامل مع السمنة ومضاعفاتها فيما بعد، ولدينا وحدات لعلاج السمنة بالمناظير باستخدام البالونات أو تدبيس المعدة فى أقسام جراحات السمنة بأسلوب محترفين ولدينا أبحاث تم نشرها فى المجلات العلمية.

من جانبها قال الدكتور محمد عبد الوهاب استشارى الكبد والجهاز الهضمى رئيس وحدة زراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد، سكرتير عام مؤتمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المنعقد اليوم بالقاهرة، إن المؤتمر اليوم اختار له موضوع جديد وهو السمنة ومضاعفاتها الخطيرة تحت عنوان: "السمنة من الطب للمجتمع"، لأن السمنة زادت معدلاتها جدا لدرجة أن مصر على مشارف أن تكون من أعلى معدلات السمنة بالعالم بالنسبة للسيدات، وهى مرتفعة جدا بالنسبة للرجال أيضا، موضحا، إن المؤتمر يستعرض أنشطة الهيئة من خلال عدد من المحاضرات فى جميع التخصصات مثل الباطنه، والجراحة والجهاز الهضمى، والمخ والأعصاب، والتخدير، وجراحات السمنة ومضاعفات جراحات السمنة، وجراحات التجميل واستخدام مناظير الجهاز الهضمى واستخدام العلاج الطبيعى فى خفض الوزن، وكيف نمنع السمنة منذ الرضاعة، والأطعمة التى يمكن إدخالها للطفل خلال الرضاعة بحيث لا تسبب إلى سمنة الطفل فيما بعد، ونحاول أن نحل مشكلة السمنة منذ أن يبلغ الطفل عام واحد ولدينا جلسات خاصة عن الرضاعة الطبيعية لأنها أول خط دفاع أول ضد الاصابة بالسمنة، موضحا، إن المؤتمر يقدم عدد من ورش العمل لتدريب شباب الأطباء.