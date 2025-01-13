شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتدربتين بـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش البرنامج التدريبي «المرأة تقود للتنفيذيات» الدفعة الأولى، والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية وتولي المناصب القيادية.

جاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ويتضمن البرنامج فترة معايشة وتدريب عملي وميداني للمتدربتين بمحافظة الجيزة لمدة شهر لتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات للمتدربات بجميع جوانب الإدارة العامة وإكسابهم المهارات العملية المختلفة والتي تعد ضمن ركائز التدريب.

وأشاد محافظ الجيزة، بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل المرأة المصرية وثقل مهارتها وتنمية قدراتها في إطار إستراتيجية الدولة المصرية.

وأكد أهمية البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية الوطنية لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقل مهاراتهم لتولي المناصب القيادية.

ولفت إلى أنه سيتم توفير المناخ التدريبي العملي الملائم للمتدربات وإشراكهم في العديد من الفعاليات الميدانية والمهام لثقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة، التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الملائمة.