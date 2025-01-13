شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان لتدريب المتعافين على حرف مهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن جهود الصندوق في التدريب المهني للمتعافين من الإدمان خلال عام 2024، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين ضمن مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة وتم تدريب ما يقرب من 8420 متعافي.



تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

وكشف التقرير عن دعم مشروعات صغيرة للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة لدعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن "16023"، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.



المتعافون من الإدمان خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

كما سلم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى دفعتين من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق بعدد أكثر من 3400 قطعة ملابس و"شنط حريمى، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق وقعه الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في نهاية أغسطس 2024 لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي ،وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.



تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا إلى أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"،والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان.



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على جانب آخر وفى نفس السياق كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي قد قدم الخدمات العلاجية على مدار عام 2024 لعدد 164 ألف و465 مريض " جديد ومتابعة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % ،بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن



جانب من تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل