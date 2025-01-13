شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تحذر من اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024/ 2025، لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، فى يومها الثالث على التوالي، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان فى مادة التربية الدينية ، ويؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحان فى مادة العلوم ، والصف السادس الابتدائي يؤدى الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية .

ويؤدي كلاً من طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، والثانى الاعدادى يؤدى الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء، كما انتظمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة التاريخ

أما طلاب الصف الثاني الثانوى العام ( الشعبة الأدبية) يؤدوا الامتحان فى مادة الجغرافيا ، بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي ( الشعبة العلمية ) الإمتحان فى مادة الكيمياء، كما انتظمت امتحانات التعليم الثانوى الفنى وفقاً للجداول المعلنة .

وتابعت سماح إبراهيم مدير المديرية جميع اللجان مؤكدة أنها تشهد الإلتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان ، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير أعمال الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر .

وشددت بضرورة التزام جميع المراقبين والملاحظين والطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحان، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتوفير غرفة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها زائرة صحية .

كما أكدت مدير المديرية، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام الامتحانات خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتذليل اى عقبات طارئة تواجه سير العملية الإمتحانية .