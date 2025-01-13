شكرا لقرائتكم خبر عن توفير السكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو فى أسواق اليوم الواحد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة، والتي تنظم أسبوعيًا في عدد من المناطق، كيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، وذلك ضمن ما توفره للمواطنين من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مناسبه.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد، جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، 4 أسواق لليوم الواحد، في أحياء (إمبابة، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، ومركز ومدينة كرداسة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتوفر الأسواق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة.

وتطرح الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتوفر عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.